Weitet Israel Offensive bis Rafah aus?

Die israelische Armee könnte ihre Kämpfe gegen die islamistische Hamas bis in den südlichsten Teil des Gazastreifens ausweiten. Mehrere Medien zitieren Verteidigungsminister Yoav Galant mit den Worten: Die Erfolge der Armee in der südlichen Stadt Chan Junis bedeuteten, dass die Truppen auch nach Rafah an der ägyptischen Grenze vorrücken könnten. "Wir erfüllen unsere Aufgaben in Chan Junis, und wir werden auch Rafah erreichen und Terrorelemente, die uns bedrohen, ausschalten", so Galant nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen und der "Times of Israel