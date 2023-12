Update am Abend: Jeder nur ein Kreuz!

Jules Vernes Abenteuerroman "In 80 Tagen um die Welt" ist ein Klassiker. In der neuen Serienverfilmung geht es wieder auf Reisen mit dem leicht verschrobenen Abenteurer Phileas Fogg und seinen Gefährten, der Journalistin Abigail Fix und dem Diener Jean Passepartout. Doch von Anfang an verläuft die Reise, zu der Fogg sich wegen einer Wette hingerissen hat, nicht so wie geplant.