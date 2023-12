Update am Morgen: Bauernopfer führt zu Bauernaufstand

Guten Morgen,

als ich gestern Abend am Brandenburger Tor vorbei nach Hause fuhr, übten die Bauern schon den Aufstand. Mit großen Traktoren, die laut hupend die Straße des 17. Juni runterbrausten. Unter dem Motto "Zu viel ist zu viel" werden sie heute gegen die Abschaffung des vergünstigten Diesels für Agrarfahrzeuge und gegen die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft demonstrieren.

Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir soll angeblich nur eine Überarbeitung und keine Streichung der Subventionen gefordert haben, fühlt sich also von seiner eigenen Parteispitze düpiert. Er wird heute zu den aufgebrachten Landwirten sprechen - mal gucken, wie das dann klingt.

Die Ampel hat sich einen Kompromiss über den Haushalt herausgeschwitzt, die Einigung hat Konsequenzen - und die tun vielen weh im Land. Das Geld aus den Extra-Töpfen war eben nicht nur zur Besänftigung der Antagonismen unter den drei Regierungsparteien hilfreich, sondern auch, um die Gesellschaft vor Zumutungen zu bewahren, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz immer versprochen hat, Stichwort: "You’ll never walk alone".

Wie mittelfristig auch ohne Richterspruch aus Karlsruhe nicht anders zu erwarten war, müssen jetzt aber doch so einige ihren Weg mit weniger Hilfe gehen als zuvor. Es sind der Krisen viele, der Staat wird nicht allen helfen, nicht alle Härten der Transformation abfedern. Entschieden hat die Regierung sich für Chip-Fabriken und gegen das Elterngeld; für grünen Stahl und gegen die Förderung von E-Autos; für einen höheren CO2-Preis und gegen den Agrardiesel.

Das allein würde schon darauf wetten lassen, dass es im kommenden Jahr turbulent weitergeht. Nun aber hat die FDP bereits am Sonntagabend Widerstand gegen die soeben gemeinsam beschlossene Streichung der Dieselsubventionen angekündigt. Da ist die Wette interessanter, ob die Ampel 2024 überhaupt irgendwas aus 2023 gelernt haben wird.

Lage im Nahost-Konflikt

Das Tunnelsystem liegt nach Angaben des israelischen Militärs in der Nähe des Grenzübergangs Erez und sei so breit, dass ein Auto hindurchfahren könnte.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Was heute noch wichtig ist

Highlights der Fußball-Bundesliga

Die Bayern im Topspiel-Modus, Harry Kane wieder in Torlaune: Trotz einiger Personalsorgen dominiert der Rekordmeister gegen den VfB Stuttgart klar und zeigt eine seiner besten Saisonleistungen. Dank des 3:0-Erfolgs bleiben die Münchner Spitzenreiter Bayer Leverkusen auf den Fersen. Alle Highlights der Partie sehen Sie hier im Video:

Ein Lichtblick

Weihnachtswunschzettel von Kindern sind in der Christkindpostfiliale der Deutschen Post in Engelskrichen ausgestellt.

Eine Woche vor Heiligabend sind bereits Hunderttausende Wunschzettel bei den sieben Weihnachts-Postämtern in Deutschland eingegangen. Die Liste der Wünsche ist lang - und umfasst von der Playstation, über einen Spaziergang mit der Oma bis hin zum Weltfrieden praktisch alles. Hunderte Ehrenamtliche sind im Einsatz, um die Kinderbriefe zu beantworten - und damit auch Magie der Weihnacht zu verbreiten.

Gesagt

Weitere Schlagzeilen

Terra X - die Wissens-Kolumne

Das Gefühl, einsam zu sein, frisst sich nicht nur zum Jahreswechsel in immer mehr Leben. Gerade unter Jüngeren greift es um sich, kann diverse Ursachen haben - und bekämpft werden, erklärt Eric Mayer in der Terra-X-Kolumne über die "stille Pandemie" Einsamkeit

Ausblick in die Woche

Die Nachrichten im Video

So wird das Wetter heute

Am Montag wird es in der Mitte und im Süden teils sonnig, teils bleibt es neblig. Im Norden überwiegen Wolken, die gebietsweise auch Regen bringen. An der Küste weht ein stürmischer Südwestwind. Die Temperaturen liegen zwischen 4 Grad im Nebel und 12 Grad auf den Bergen im Süden.