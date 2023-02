Update am Morgen : Wohnst Du noch - oder wählst Du schon?

So viel Aktivismus erlebt Wohn- und Baupolitik in der Praxis eher selten. Im Gegenteil: die Regierungs-Bilanz ist so fatal, dass es in der Ampel nun auch darum geht, wer schuld ist. Der FDP-Justizminister erinnert am Montag per Twitter an das Kanzler-Wahlversprechen von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr, das die SPD-Bauministerin im letzten Jahr brechen musste und auch in diesem Jahr verfehlt: "Es muss hier mehr passieren", schreibt Buschmann. Klara Geywitz wiederum wirft Buschmann vor, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2029 zu verschleppen.