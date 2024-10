Update am Morgen: Die Zeit des Düffeldoffel ist vorbei

Guten Morgen,

Übelkrähe, Geschwätzführer, kläffender Goldhamster, Schnarchhahn, hospitalisiertes Nilpferd: Nein, im Bundestag ist es noch nie sprachlich ausschließlich geschliffen zugegangen. Es ist die hohe Kunst der Stenografen in den Sitzungen, alles mitzuschreiben, was passiert. Beifall, Gelächter etwa. Und natürlich alles, was zu hören ist, inklusive dem, was sich die Abgeordneten gegenseitig meist in hoher, angestrengter Tonlage mit Schnappatmung an den Kopf werfen. Selbst wenn Wortschöpfungen wie die, der oder das "Düffeldoffel" von SPD-Urgestein Herbert Wehner nun wirklich nicht eindeutig sind.