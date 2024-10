Champions League der Frauen: FC Bayern fertigt Arsenal ab

Angeführt von Dreifach-Torschützin Pernille Harder haben die Fußballerinnen von Bayern München gleich zum Start der Champions-League-Saison ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Meister gewann auch dank seiner überragenden dänischen Angreiferin mit 5:2 (1:1) gegen das englische Topteam FC Arsenal und erwischte damit einen perfekten Auftakt in der kniffligen Gruppe C.

Harder trifft dreimal für den FC Bayern

In der Vorsaison waren die Münchnerinnen noch überraschend in der Gruppenphase der Königsklasse gescheitert, entsprechend viel hatten sie sich diesmal vorgenommen. "Mit dieser Mannschaft ist ganz Großes möglich, nicht nur national, sondern auch international", sagte Nationalspielerin Giulia Gwinn dem BR im Vorfeld.

Arsenal geht in Führung

In der Champions League geht es für die Bayern am 16. Oktober mit dem Auswärtsspiel bei Juventus Turin weiter. Dritter Gegner ist Valerenga aus Norwegens Hauptstadt Oslo. Wolfsburg war am Dienstag mit einer Niederlage bei der AS Rom (0:1) gestartet.