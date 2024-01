Update am Abend: Gaza, Kraftwerke, Klopp - der Tag kompakt

Südafrika hatte den sofortigen Stopp gefordert und beantragt, das Vorgehen Israels im Gazastreifen als Völkermord einzustufen. In dieser Hauptsache fällten die Richter noch kein Urteil - nahmen die Klage aber zur weiteren Verhandlung an. Die Entscheidung könnte Jahre in Anspruch nehmen. Das Recht der Palästinenser, vor einem Völkermord geschützt zu werden, sei anzuerkennen, stellt der IGH klar. Insofern sei die Klage Südafrikas gegen Israel plausibel. Der Beschluss in Den Haag - ZDF-Korrespondent Walpot ordnet ein