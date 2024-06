Update am Abend: Dreyer, Abschiebungen, EM-Euphorie

Update am Abend

Guten Abend,

über ihren Schritt war schon länger spekuliert worden, heute gibt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bekannt: Sie will vorzeitig ihr Amt abgeben. Amtsmüde sei sie nicht, sagt die Sozialdemokratin am Mittag auf einer Pressekonferenz in Mainz, aber sie müsse sich "eingestehen, dass meine Kraft nicht mehr ausreicht", um dem Anspruch gerecht zu werden:

Meine Akkus laden sich leider nicht mehr so schnell auf. Malu Dreyer (SPD)

19.06.2024 | 47:33 min

Viele Krisen hätten die Regierungsarbeit zuletzt geprägt - von Corona über die Folgen des Ukraine-Krieges bis zur Ahrtalflut, die sie auch für sich persönlich als "schmerzhafte Zäsur" bezeichnet. Sie müsse immer mehr Energie aufbringen, um ihre Aufgaben als Ministerpräsidentin zu bewältigen und komme an ihre Grenzen, so die 63-Jährige, die seit Jahrzehnten an einer Multiplen Sklerose leidet. Nachfolger soll im Juli Arbeitsminister Alexander Schweitzer werden. Der habe vor den nächsten Landtagswahlen jetzt noch zwei Jahre Zeit, sich zu etablieren, berichtet ZDF-Korrespondentin Christel Haas aus Mainz:

19.06.2024 | 1:13 min

Abschiebungen: Migration Thema bei Innenministern

Nicht zuletzt das Mannheimer Attentat hat die Debatte über eine härtere Abschiebepolitik neu entfacht. Die Gewalttat dürfte auch die Innenministerkonferenz prägen, die heute zusammenkommt. Dort stehen neben den Gefahren durch Extremismus die Themen Migration und Asyl im Zentrum. Die Minister wollen unter anderem über die Abschiebung Schwerkrimineller nach Afghanistan und Syrien diskutieren - ein Vorhaben nicht ohne rechtliche und praktische Hürden. Virginia Baumbach und Birgit Franke aus unserer Redaktion Recht und Justiz erläutern, was rechtlich überhaupt geht:

Hamburg will die Bundesregierung per Beschluss dazu bewegen, die Sicherheitslage in diesen Ländern neu zu bewerten. "Wer hier schwere Straftaten begeht, muss das Land verlassen, auch wenn er aus Afghanistan kommt", fordert Innensenator Andy Grote von der SPD. Sein Kollege Michael Stübgen aus Brandenburg, Vorsitzender der Innenministerkonferenz, äußert sich ähnlich. Bei bereits bestehenden Verhandlungen mit den Taliban sei "es nicht problematisch, Einzelrücküberstellungen auszuhandeln", so der CDU-Politiker im ZDF:

19.06.2024 | 5:25 min

Auch an der Einrichtung von Abschiebezentren führt für Stübgen kein Weg vorbei. Brandenburg plant bereits so ein Zentrum an der polnischen Grenze. Doch das Projekt ist umstritten und zeigt die Probleme beim Abschieben, wie Kollege Jan Meier hier berichtet:

Bündnis gegen den Westen: Putin in Nordkorea

Empfang mit großem Pomp - in nordkoreanischen Staatsmedien ist von einer "strategischen Festung" die Rede: Machthaber Kim Jong Un und sein Staatsgast Wladimir Putin beschwören einmal mehr die Partnerschaft beider Länder. Bei der zweitägigen Visite des russischen Präsidenten in Pjöngjang geht es Beobachtern zufolge auch um weitere nordkoreanische Waffenlieferungen für Moskaus Krieg gegen die Ukraine.

19.06.2024 | 2:35 min

Sengende Hitze: Tote beim Hadsch



Temperaturen von mehr als 50 Grad im Schatten: Bei der muslimischen Pilgerfahrt Hadsch nach Mekka sind viele Menschen bei sengender Hitze ums Leben gekommen. Offizielle Zahlen gibt es noch nicht, in einigen Berichten ist von mehreren Hundert die Rede. Mehr als 2.700 Pilger seien wegen hitzebedingter Erkrankungen behandelt worden, teilte das saudische Gesundheitsministerium mit.

19.06.2024 | 1:27 min

Zweites Spiel, zweite Party? Deutschland vs. Ungarn

"Wir erwarten nicht, dass wir jeden Gegner aus dem Stadion schießen", hatte Trainer Julian Nagelsmann im Vorfeld die Erwartungen gedämpft. Die sind nach dem furiosen Auftakt natürlich ordentlich gestiegen. Zweites Spiel, zweite Party am Abend gegen Ungarn? Zweite Gruppenspiele haben sich für DFB-Teams schon oft als kompliziert erwiesen, weiß Kollege Maik Rosner:

Den Erwartungen der Fans der DFB-Auswahl tut das keinen Abbruch. Aber auch in Budapest herrscht ausgelassene Stimmung, wie Christian v. Rechenberg beobachtet:

19.06.2024 | 1:39 min

Zahl des Tages

Quelle: ZDF/ap/dpa

In Brasilien hat in den vergangenen knapp vier Jahrzehnten fast ein Viertel des Staatsgebietes schon mal gebrannt - insgesamt knapp 200 Millionen Hektar. Das entspricht 23 Prozent der Landfläche des südamerikanischen Landes. Der Amazonas-Regenwald in Brasilien hat eine wichtige Funktion im Kampf gegen den Klimawandel

Gesagt

Quelle: ZDF/dpa

Der Boeing-Chef hat sich bei einer Anhörung im US-Senat bei Hinterbliebenen von Opfern der beiden Abstürze in den Jahren 2018 und 2019 entschuldigt. Bei den Unglücken waren 346 Menschen ums Leben gekommen.

Weitere Schlagzeilen

Service und Ratgeber

Taube, verkrampfte und schmerzende Hände am Morgen? Wer so aufwacht, leidet vielleicht an T-Rex-Armen, auch Dinosaurier-Hände genannt. Was sich dahinter verbirgt und wie Sie im Schlaf mehr Entspannung finden haben wir hier zusammengetragen:

18.06.2024 | 4:11 min

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

Mit ihren 22 Jahren gehört sie schon zu den größten weiblichen Popstars unserer Zeit: Billie Eilish . In aspekte-Interview spricht sie mit Salwa Houmsi über den eigenen Style, Verletzlichkeit, Veränderung - und natürlich ihr neues, drittes Album. (28 Minuten)

15.06.2024 | 28:20 min

Drei Paare lernen sich im Wartezimmer einer Kinderwunschklinik kennen. Sie alle vereint ein Traum: Sie wollen eine Familie gründen. Trotz ihrer völlig unterschiedlichen Hintergründe verstehen sich die Paare und es entsteht ein Club, dem keiner von ihnen jemals angehören wollte. Ein Wartezimmer, ein Club - die neue Dramedy-Serie. (neun Folgen à ca. 30 Minuten)

18.06.2024 | 37:26 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team