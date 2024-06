Update am Morgen: Freude auf die nächste "Wusiala"-Show

Guten Morgen,

was erwartet uns heute? Eine zweite "Wusiala"-Show mit magischen Momenten wie beim Eröffnungsspiel von Florian Wirtz, Jamal Musiala und Co. oder doch ein weiteres verflixtes zweites Spiel der deutschen Mannschaft? Nicht nur Thomas Müller hat ja an Serbien 2010 erinnert. Damals verlor die deutsche Elf in Südafrika nach einem deutlichen 4:0 Auftakt-Sieg (ja, auch vier Tore Unterschied wie jetzt gegen Schottland) gegen Serbien 0:1. Ungarn, so warnen die Experten (und das sind wir ja gerade alle), wird ein anderes Kaliber als die Schotten. In den letzten drei Länderspielen konnten wir sie dreimal nicht schlagen. Zwei Unentschieden und eine Niederlage stehen unschön in der Bilanz.