Update am Abend: Messer, Kursk und Waldbrände - der Tag

Guten Abend,

Die ukrainische Offensive in Russland

Warum die FDP eine Senkung des Bürgergelds vorschlägt

Waldbrände in Griechenland

Einwohnerinnen und Einwohner von zwölf Ortschaften wurden per SMS dazu aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Unter anderem die historische Stadt Marathon musste evakuiert werden, außerdem wurden drei Krankenhäuser geräumt. Meteorologen geben wenig Anlass zur Hoffnung: Sie warnen vor einer sehr schwierigen Woche - denn Regen ist nicht in Sicht.

Auch in Deutschland erwarten Expertinnen und Experten heiße Temperaturen - wenn auch nicht vergleichbar mit den 40 Grad, mit denen in Griechenland gerechnet wird. Hierzulande droht vor allem Unwetter-Gefahr - und extreme Wärmebelastung, besonders in der Südwesthälfte. Heute Nacht erwartet viele Menschen gar eine Tropennacht, also eine Nacht mit Temperaturen von 20 Grad oder mehr. Wie es bei Ihnen wird und wo vor Hitze gewarnt wird, können Sie hier nachlesen: