Update am Morgen: Der Wahlkampf in Deutschland startet

Guten Morgen,

es ist eine der offenen Fragen dieses Wahlkampfs: Schafft es die FDP wieder in den Bundestag? Das ist nach dem Ampel-Aus und der desaströsen D-Day-Affäre alles andere als sicher. Und so muss Christian Lindner nun erklären, warum seine Partei noch gebraucht wird.

Der Parteichef redet heute ab 11 Uhr auf dem traditionellen Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart . Vermutlich wird er Steuersenkungen fordern sowie seine bisherigen Koalitionspartner SPD und Grüne angreifen - so wie er es bereits in einem Interview vorab getan hat:

Lindner will die FDP in eine Koalition mit der Union führen. Aber eine Mehrheit für Schwarz/Gelb erscheint derzeit unrealistisch. Außerdem gibt es in der FDP auch jene, die sich nach der Wahl eher in der Opposition sehen - sollte die FDP überhaupt mehr als fünf Prozent holen.