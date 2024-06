Update am Morgen: Milliarden verzweifelt gesucht

Kanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben bereits gemeinsame Reformvorschläge angekündigt. Denn in einer Frage sind sich alle einig: Europa braucht mehr Geld. Investitionen in Billionenhöhe sind notwendig, damit die Transformation in eine klimaneutrale Zukunft, die Herausforderungen der Digitalisierung und die wachsenden Verteidigungsausgaben bewältigt werden können. Die Mitgliedsstaaten, auch da sind sich alle einig, werden diese Summen nicht aufbringen können. Helfen kann nur privates Kapital - und das ist reichlich vorhanden. Doch Geld wird investiert, wo die Bedingungen stimmen. Und die stimmen in einer EU mit vielen nationalen Kapitalmärkten, Steuerregeln und Aufsichtsbehörden eben nicht. Für Investoren bietet die kleinteilige Finanzwelt der Europäischen Union zu wenig Anreize.