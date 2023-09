etwas ruhiger geworden war es zuletzt um Fridays for Future - heute jedenfalls meldet sich die Bewegung mit einem globalen Klimastreik zurück. Weltweit machen in vielen Orten Tausende Menschen Druck auf Politik und Wirtschaft, aus dem "Verdrängungsmodus" zu kommen. Los geht es am Nordpol, von dort sendet die Expedition des Forschungsschiffs "Polarstern" am Morgen die Botschaft: "Wir liefern die Fakten. Es ist Zeit, zu handeln." Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern wie Fridays for Future auch: Raus aus den fossilen Brennstoffen.