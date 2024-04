Gaza, Cannabis, Waschbären - der Tag kompakt

Guten Abend,

offenbar auf Druck der USA will Israel mehr Hilfslieferungen für den Gazastreifen ermöglichen. Vorübergehend soll dafür der Grenzübergang Erez geöffnet und der Hafen Aschdod freigegeben werden. Auch von Jordanien aus sollen mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen gelangen. US-Außenminister Blinken spricht von einer positiven Entwicklung, den Worten müssten aber auch Taten folgten.

Der Entscheidung des Sicherheitskabinetts ging ein Telefonat von US-Präsident Biden mit Israels Regierungschef Netanjahu voraus. Biden forderte Israel auf, mehr für den Schutz von Helfern und für die Versorgung von Zivilisten zu unternehmen, andernfalls würden die USA ihre Unterstützung für Israel einschränken - was Letzteres konkret bedeuten könnte, teilte die US-Regierung nicht mit. Die Öffnung für mehr Hilfslieferungen jedenfalls sei "im Eilverfahren" beschlossen worden, berichtet Michael Bewerunge aus Tel Aviv:

05.04.2024 | 1:08 min

Der UN-Menschenrechtsrat in Genf verlangt derweil einen Stopp von Waffenverkäufen an Israel. Gegen die Resolution stimmen unter anderem die USA und Deutschland. Der Text erwähne die islamistische Hamas und ihren Überfall auf Israel nicht und spreche Israel das Recht auf Selbstverteidigung ab, argumentieren sie. Israels Botschafterin Meirav Eilon kritisiert: "Wie viele tote Israelis brauchen wir noch, um die Hamas zu verurteilen?"

Cannabis: Gesetz treibt Justiz und Polizei um

Für die einen Freiheit, für andere ein Albtraum: Seit ein paar Tagen ist Cannabis in Deutschland teilweise legal. Das Gesetz gilt allerdings rückwirkend. Was vom 1. April an nicht mehr strafbar ist, muss gegebenenfalls neu geprüft werden. Der Bund der Richter und Staatsanwälte geht von bundesweit hunderttausenden Fällen aus. Auch die Polizei hat ob der neuen Rechtslage noch viele offene Fragen. Unser Düsseldorfer Kollege Peter Böhmer erklärt, was die Behörden umtreibt:

Ozeanplastik: Adidas beendet Partnerschaft mit NGO

Adidas stellt nach eigenen Angaben keine weiteren Produkte mit Ozeanplastik mehr her, die Partnerschaft mit der Umweltschutzorganisation "Parley for the Oceans" laufe aus, teilt das Unternehmen der ZDF-Umweltredaktion mit. Die Parley-Produkte machten nur noch einen sehr kleinen Teil des nachhaltigen Angebots aus, außerdem arbeite man an zahlreichen anderen Projekten, so die Begründung.

Die erste Folge der neuen Doku-Reihe Greenwashed? nimmt einen teilweise aus Meeresplastik gefertigten Adidas-Sneaker unter die Lupe - und das Nachhaltigkeitsversprechen dahinter:

07.04.2024 | 29:10 min

Ukraine fordert mehr Flugabwehr

Die russischen Luftangriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw dauern an, es gehe dort "sehr schlimm zu", berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit. Die Ukraine fordert mehr Flugabwehrsysteme, Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt das Zögern vieler Staaten bei der Militärhilfe "völlig inakzeptabel".

05.04.2024 | 2:26 min

Blütenfund im Norden: 100 Millionen falsche Dollars

Fahnder entdecken in Schleswig-Holstein gefälschte US-Geldscheine im Nennwert von 103 Millionen Dollar. Unter Tatverdacht steht ein 42-Jähriger Geschäftsmann, der auch früher schon Falschgeld in die USA exportiert haben soll. Mutmaßlich stammen die Blüten von einem "Großhändler aus der Türkei", so die Ermittler. Es handele sich dabei um sogenanntes Movie Money - Theatergeld, dass bei genauer Betrachtung zwar als Fälschung erkennbar sei aber mit echtem Geld verwechselt werden könne.

Weitere Schlagzeilen

05.04.2024 | 2:31 min

Ein Lichtblick

Quelle: AP

Spaziergänge, Picknick oder Feste unter fallenden Blütenblättern: In Japan hat die Kirschblüte begonnen. Die "Sakura" ist symbolträchtig, sie steht für Aufbruch und Vergänglichkeit. In diesem Jahr mussten die Liebhaber der rosa-weißen Pracht wegen kalten Wetters etwas länger als üblich warten. Die Meteorologiebehörde indes gibt zu bedenken, dass die zarten Blätter wegen des Klimawandels langfristig immer früher sprießen.

Zahl des Tages

Vor 90 Jahren wurden sie in Deutschland vermutlich erstmals ausgesetzt: Waschbären. Heute schätzt das Bundesamt für Naturschutz ihre Anzahl auf mehrere Hunderttausend. Putzig anzuschauen sind sie, in Siedlungen und für die heimische Tierwelt können sie allerdings zum Problem werden. In den meisten Bundesländern dürfen Jäger Waschbären erlegen - die Bestände nehmen trotzdem zu, wie der Nabu anmerkt. Im Vordergrund sollte demnach weniger die Bejagung, sondern der Schutz der Lebensräume seltener Arten stehen, raten die Naturschützer.

Quelle: dpa

