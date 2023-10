Update am Morgen : Reichen Verbote gegen Hass?

Liam Rückert lebt seit fünf Jahren in Israel. Er wollte damals raus aus Deutschland, weg von seiner Schule in Berlin, in der sie ihn als Juden beschimpft und gemobbt hatten. Es sei ein riesiger Unterschied, sagte er damals im Interview mit frontal: "Ich kann hier offen rumlaufen und allen erzählen, dass ich jüdisch bin." Jetzt ist sein Gefühl der Sicherheit zerstört, sagt Liam. Die Hamas ruft zu Gewalt an Juden in aller Welt auf - und der Hass hat Liams Familie auch in Deutschland eingeholt.