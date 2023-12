Update am Morgen: Habecks Absage weckt Erwartungen

Guten Morgen,

besinnlich sieht anders aus. Deutschlands Troika traf sich zum 1. Advent im Kanzleramt. Der Gastgeber, der Wirtschaftsminister und der Finanzminister versammelten sich aber nicht etwa um einen Tannenkranz, sondern um ein riesiges Loch im Haushalt. Das Problem fängt schon damit an, dass dieses Loch unterschiedlich groß zu sein scheint. Während der Finanzminister von 17 Milliarden Euro spricht und damit nahelegt, die könne man ja wohl aus dem laufenden Haushalt von 445 Milliarden aufbringen, rechnet etwa der Generalsekretär der SPD mit deutlich mehr Milliarden, die es zu finden gilt. Was klarmachen soll, dass man die eben nicht einfach durch Sparen herausholen könne.

Die SPD will dann auch auf ihrem Parteitag am kommenden Wochenende eine Reform der Schuldenbremse fordern - dass es dazu einer Zweidrittelmehrheit, also der Zustimmung von FDP und Union bedürfe, stört sie erstmal nicht. Außerdem träumen die Sozialdemokraten von einer höheren Erbschaftssteuer. Beides ist mit der FDP nahezu unvereinbar. Die Liberalen verkünden seit Tag eins des Karlsruher Urteils, dass die Schuldenbremse unangetastet bleiben muss.