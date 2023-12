Gaza-Krieg: Israel will "Abschreckung und Vergeltung"

Was die Geiseln betrifft, nein - soweit ich weiß. Die Europäer und ein Stück weit auch die Amerikaner haben wohl versucht, sie mit an Bord zu holen. PA-Ministerpräsident Mohammad Schtajjeh wiederum hat schon ganz am Anfang klargestellt, dass man nicht im Schatten der israelischen Panzer die Kontrolle in Gaza übernehmen werde. Nun heißt es, man wäre bereit für Verantwortung, aber nur, wenn es einen Plan für Gaza und die Westbank gebe. Das wird Israel derzeit nicht wollen. Besonders Benjamin Netanjahu wollte die beiden Gebiete bisher so weit wie möglich voneinander trennen und damit die Zwei-Staaten-Lösung in weitere Ferne rücken. Solange es die Hamas gab, musste man sich darum auch nicht kümmern. Beide Gebiete nun unter eine Verwaltung zu stellen, würde diesem Programm zuwiderlaufen.