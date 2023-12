Update am Abend: Ein bisschen mehr Nikolaus bitte

Guten Abend,

Wer sich mit den Nachrichten befasst, bleibt oft verzweifelt zurück . Im schlimmsten Fall drohen chronischer Stress, Gereiztheit, Schlafprobleme oder sogar Depressionen. Wer sich dagegen gar nicht mit Nachrichten befasst, gerät in Gefahr, Opfer von weltfremden Verschwörungstheorien zu werden.

Aber: Beides geht natürlich nicht so schnell. Und manchmal lohnt sich eine Pause. Heute zum Beispiel. Schließlich ist Nikolaus-Tag . Egal, ob Sie religiös sind oder nicht - die Botschaft ist nicht verkehrt: Dem Nikolaus werden Großherzigkeit, Güte, Mut und Zivilcourage zugeschrieben, selbstlos soll er Menschen in Not geholfen haben.

Warum heute Abend nicht mal das Smartphone weglegen, Laptop und Radio ausschalten, den Fernseher gar nicht erst anmachen? Melden Sie sich doch mal wieder bei Menschen, die Ihnen wichtig sind. Sagen Sie Ihren Nächsten, was sie Ihnen bedeuten. Überlegen Sie, wo Sie ganz konkret Menschen helfen können. Tun Sie auch sich selbst etwas Gutes.

Und morgen? Lesen wir uns hoffentlich wieder. Das Update am Morgen bringt Sie wie gewohnt auf den neuesten Stand.

Einen vergnügten Nikolaus-Abend wünscht

Nicola Frowein, Redakteurin bei ZDFheute

Lage im Nahost-Konflikt

Schwerste Kämpfe in Süd-Gaza : Im Zentrum der israelischen Bodenoffensive steht die zweitgrößte Stadt im Süden des Gazastreifens. Israels Armee und die Hamas liefern sich erbitterte Kämpfe.

Geisel-Angehörige empört über Netanjahu : Zwischen Benjamin Netanjahu und Geisel-Angehörigen soll es bei einem Treffen zu Wortgefechten gekommen sein. Sogar "Schande"-Rufe seien zu hören gewesen, so Medienberichte.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Plötzlich sagt Selenskyj Video-Auftritt ab : Politische Winkelzüge verhindern eine schnelle Einigung im US-Kongress auf weitere Hilfen für die Ukraine. Republikaner knüpfen die Zustimmung an Bedingungen.

Wie wirksam ist das Öl-Embargo? Das Öl-Embargo sollte verhindern, dass Putin von den Exportprofiten seinen Krieg finanziert. Doch das funktioniert nur eingeschränkt. Nun justiert die EU nach.

Was darüber hinaus wichtig ist

Haushalt noch nicht kabinettsreif : Die Ampel hat es nicht geschafft sich auf einen Etat-Entwurf zu einigen - trotz langen Ringens. Die Regierung rechnet aber laut Regierungssprecher weiterhin mit einem Beschluss vor Weihnachten.

Wowan, Lexus - und ihr heißer Draht zum Kreml : Mit Telefonstreichen sorgt das russische Duo Wowan und Lexus für Schlagzeilen. Die westliche Politik ist ihre Zielscheibe. Dabei machen sie keinen Hehl aus ihrer Kreml-Nähe.

Grafik des Tages

Weitere Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Taylor Swift (33) ist vom US-Magazin "Time" zur Person des Jahres gewählt worden. Die US-Sängerin, die in diesem Jahr unter anderem auf großer Tournee war, gab dem Magazin eines ihrer sehr seltenen Interviews. "So stolz und glücklich habe ich mich noch nie zuvor gefühlt, so kreativ zufrieden und frei."

Zahl des Tages

25

Am Nikolaustag kommen traditionell die "Riding Santas" auf Harley Davidsons in die Pfalz. In diesem Jahr sind 25 Motorräder am Start. Die Santas verteilen Geschenke und sammeln Geld fürs Kinderhospiz.

Gesagt

Also Leute, was mehr müsst ihr wissen? John Kerry, US-Klimabeauftragter

Nach der EU und Dutzenden anderen Staaten haben sich auch die USA auf der Weltklimakonferenz COP28 zu einem weitgehenden Auslaufen der fossilen Energieträger Kohle, Öl und Stahl bekannt. Der US-Klimabeauftragte Kerry sagte: "Diese Emissionen töten Menschen - schon heute!" Er verwies auf Klimaforscher, die ihr Leben lang an dem Thema arbeiteten und inzwischen alarmiert und verängstigt seien. Manche sprächen davon, man befinde sich nun auf "unbekanntem Terrain".

Streaming-Tipps für den Feierabend

Dieu Hao Dos Familie lebt auf drei Kontinenten. Die meisten kamen als Boat-People aus Vietnam. Der Regisseur geht in seinem Dokumentarfilm "Hao Are You" der Frage nach, wie sich Traumata durch Verfolgung und Gewalt in die Seelen der Überlebenden und ihrer Kinder eingeschrieben haben (ZDF, Das kleine Fernsehspiel, 93 Minuten).

05.12.2023 | 93:10 min

Ausgerechnet Schillers "Räuber" stehen auf dem Spielplan des Berliner Gefängnistheaters "aufBruch". Die Schauspieler: Strafgefangene und Ex-Häftlinge. 37 Grad begleitet vier Darsteller bei den Proben. Was gibt ihnen die Theaterarbeit für ihr Leben in Freiheit? "Aufbruch hinter Gittern: Theater im Knast" (ZDF, 37 Grad, 28 Minuten).

05.12.2023 | 28:36 min



