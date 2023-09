Update am Morgen : Die doppelte Qual der Wahl

Biden trifft Modi vor G20-Gipfel in Indien: Der US-Präsident will vor dem G20-Gipfel am Wochenende in Neu Delhi den indischen Premier Narendra Modi treffen. Dabei dürfte es vor allem um die Themen Klimawandel, die Rolle der G20, den Ukraine-Krieg gehen. Am Abend reist auch Bundeskanzler Olaf Scholz zum Gipfel.