Update am Morgen : Die neuen und die alten Klimaziele

"Die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen hat für uns oberste Priorität." So steht es ganz in der Präambel, des Koalitionsvertrags, da wo der Ton gesetzt wird für das, was die aktuelle Bundesregierung verkörpern will. Nun hat der russische Überfall auf die Ukraine bei uns so Vieles aus den Angeln gehoben, dass Niemand der Ampel ernsthaft die Verschiebung von Prioritäten ankreidet. Und trotzdem würde man sich wünschen, dass die Einschnitte in der Klimapolitik kleiner wären.