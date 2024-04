Update am Abend: Klima-Einigung und Atomausstieg-Geburtstag

Guten Abend,

Ein Jahr Atomausstieg - so ist die Lage in Deutschland

Nein, ja, doch, oh - so lässt sich die Haltung von Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in Bezug auf den Atomausstieg vielleicht ganz gut zusammenfassen - nur in etwas anderer Reihenfolge. Ja: Nachdem er 2011 nach der Katastrophe in Fukushima den Atomausstieg maßgeblich mit vorangetrieben hatte, forderte er vor einem Jahr das bayerische Kernkraftwerk Isar 2 weiterlaufen zu lassen. Söders Grund dafür war, dass alle verfügbare Energie benötigt werde.