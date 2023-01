Update am Morgen : Kommt Lambrecht aus der Deckung?

heute sollte es für Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht mal vorbei sein. Das Abtauchen, Schweigen, Aussitzen der Kritik am Neujahrsgruß-Video. In dem sie vom Krieg in Europa und den "interessanten, tollen Menschen" faselte, die sie da so kennengelernte hatte. Während hinter ihr die Berliner Silvesterraketen an die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine erinnern.