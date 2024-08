Update am Abend: Walz, Weed und Werftenrettung - der Tag

wenn es gut geht, könnte es so wie bei der Lufthansa laufen: Dort sprang der Staat in Corona-Krise per Beteiligung und Krediten ein. Als es wieder besser lief, zahlte der Konzern den Bund wieder aus - unterm Strich sogar mit etwas Gewinn für die Staatskasse. Nun also die Meyer Werft. Um den weltgrößten Kreuzfahrt-Schiffsbauer zu retten, planen Bund und das Land Niedersachsen offenbar eine Beteiligung an dem Traditionskonzern. "Wir lassen die Meyer Werft nicht allein", sagt Kanzler Olaf Scholz heute in Papenburg. Samt Zulieferern und Dienstleistern gehe es um rund 17.000 Arbeitsplätze. Details seien noch in Verhandlung.