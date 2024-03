Update am Morgen: Wer garantiert für unsere Sicherheit?

heute ist Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in der Lausitz, besucht dort den geplanten Bundeswehrstandort in Bernsdorf. Eine Investition in die Zukunft: Mit dem neuen Logistikbataillon 471 sollen etwa 800 Dienstposten verbunden sein. Für die Lausitz ein wichtiger Schritt im Strukturwandel nach dem Kohleausstieg - für die Bundeswehr ein weiterer Schritt in Richtung "Kriegstüchtigkeit".