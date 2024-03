Lukaschenko droht Nato: Diktator mimt James-Bond-Bösewicht?

Nicht bei der Militärübung, sondern auf Telegram hat Lukaschenko am Dienstag einen sprichwörtlichen Bock geschossen. Die russische Führung versucht aktuell mit allen Mitteln eine Verbindung der Crocus-Attentäter in die Ukraine zu konstruieren. Eines der zentralen Narrative Putins: Sie hätten danach in die Ukraine zu fliehen versucht.