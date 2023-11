Update am Abend: Ofarims Lüge wird zu Bärendienst

Guten Abend,

da ist er nun also, der Bärendienst, vor dem Philip Peymann Engel, Chefredakteur der "Jüdischen Allgemeinen", vor gerade mal drei Wochen gewarnt hat. Gil Ofarim hat in seinem Prozess wegen Verleumdung überraschend gestanden , nicht die Wahrheit gesagt zu haben.

Der als Nebenkläger auftretende Hotelmanager akzeptierte noch im Gerichtssaal die Entschuldigung, das Verfahren wird eingestellt. Ofarim muss 10.000 Euro an die Jüdische Gemeinde in Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen, dann wird der Prozess offiziell zu den Akten gelegt.

Der Musiker Gil Ofarim hat zugegeben, die Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erfunden zu haben. 28.11.2023 | 0:22 min

So hat denn auch der Zentralrat der Juden in Deutschland mit Bestürzung auf Ofarims Geständnis reagiert.

Zentralrat der Juden in Deutschland

Damit hat Gil Ofarim all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt.

Und das sind immer mehr Menschen in Deutschland. 29 antisemitische Vorfälle pro Tag registrierte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) seit Anfang Oktober - das ist ein Anstieg von 320 Prozent, wenn man mit den Zahlen von 2022 vergleicht.

Das hat natürlich nichts mit Gil Ofarim zu tun. Der RIAS hat auf die Zeit seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel geschaut. Aber sein Geständnis fällt in eine mehr als aufgeheizte Stimmung.

Und die macht sich vor allem im Alltag bemerkbar. Antiisraelische und antisemitische Schmierereien und Flugblätter aber auch körperliche Angriffen machen Juden und Jüdinnen in ihrer Nachbarschaft, an ihrem Arbeitsplatz und zunehmend auch an den Unis das Leben schwer.