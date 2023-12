Update am Morgen: Die Ampel schrumpft und schrumpft …

Guten Morgen,

ein letztes Mal in diesem Jahr hat die Forschungsgruppe Wahlen den Bürgern den politischen Puls gefühlt. Das aktuelle Politbarometer zeigt verheerend schlechte Werte für die Ampel und den Bundeskanzler. Die Einigung im Haushaltsstreit zahlt sich (noch) nicht aus. Gerade noch jeder Dritte würde eine der drei Regierungsparteien wählen. Alle drei zusammen kommen auf etwa die gleiche Zustimmung wie die Union allein.

Apropos CDU CSU : Wer kann da Kanzler? Wer hätte die größten Erfolgsaussichten? Markus Söder liegt da vorn, bei allen Befragten und bei den Unionsanhängern. Hendrik Wüst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen in Lauerposition. Friedrich Merz ist dagegen eher abgeschlagen und Daniel Günther, Regierungschef in Kiel, erst recht.

Der Blick auf Parteien und Personal ist zwar sehr kritisch - den Deutschen geht es aber persönlich gut! Etwa zwei Drittel sagen, 2023 war ein gutes Jahr für sie. Und die meisten erwarten fürs nächste Jahr, dass das auch so bleibt.

Ein Hoffnungsschimmer also immerhin.

Lage im Nahost-Konflikt

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Was heute noch wichtig ist

Bundestag stimmt über Nachtragshaushalt für 2023 ab : Mit dem Nachtragshaushalt werden rund 45 Milliarden Euro aus Sondertöpfen in den normalen Haushalt übertragen, überwiegend um die Energiepreishilfen der Regierung weiter finanzieren zu können. Auch der Bundesrat soll heute zustimmen.

Grafik des Tages

Zahl des Tages

Ein Lichtblick

Gesagt

An einem Regentag beginnen die Farben zu leuchten. Deshalb ist ein trüber Tag, ein Regentag, für mich der schönste Tag.

Weitere Schlagzeilen

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.12.2023 | 2:39 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

So wird das Wetter heute

Heute zeigt sich an den Küsten und im äußersten Südwesten die Sonne. Sonst ist es meist trüb, in der Mitte und an den Alpen fällt etwas Regen oder Schnee. Die Höchsttemperatur liegt zwischen zwei und neun Grad.