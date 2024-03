Update am Morgen: Putins Russland - Wahl ohne Wahl

Guten Morgen,

für Nadja war er der "Giftzwerg". So nannten sie ihn, wenn sie unter sich waren in der Dresdner KGB-Villa: "Weil er ein Intrigant war, durch und durch. Ein übler Typ, nach unten tretend, nach oben buckelnd. Schlau, hinterhältig und ein rücksichtsloser Karrierist. Jetzt sitzt er im Kreml. Du wirst sehen, mit dem haben sie noch viel vor." Aufgeschrieben hat das der frühere ZDF-Korrespondent Dietmar Schumann, der Nadja, die frühere Dolmetscherin, nach der Zeit mit Wladimir Putin gefragt hatte.

Seit bald einem Vierteljahrhundert hat der einstige KGB-Mann aus Dresden jetzt die Macht im Kreml. Und so wird es bleiben. Mehr als 110 Millionen Frauen und Männer Russlands sind bis Sonntagabend zur Wahl des Präsidenten aufgerufen. Putin, der einzige wirkliche Kandidat, dürfte mehr als 80 Prozent der Stimmen erhalten. Deshalb wird die Höhe der Wahlbeteiligung zum entscheidenden Gradmesser für den stillen Protest gegen Krieg und verbreitete Ohnmacht. Zu einer Vertrauensabstimmung, bei der Putin und die Silowiki, seine auf ihn eingeschworene Militär- und Geheimdienstclique, nichts dem Zufall überlassen.

Kreml-Unterstützer müssen per SMS mit Standortbestimmung dokumentieren, dass sie im Wahllokal sind. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist bei der Regierung und staatsnahen Unternehmen beschäftigt - und von ihren Chefs bedrängt, zur Wahl zu gehen, ausgestattet mit RFID-Funkchips, die im Wahllokal registriert werden. Regimekritische Medien beschreiben so die erfindungsreiche Palette an Gängelei und Überwachungsinstrumenten. Dennoch glaubten zwei von drei Russen, die Wahl sei fair und dem Ergebnis zu trauen.