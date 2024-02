Update am Morgen: Weißes Haus, Rotes Meer und Schlips ab

Guten Morgen,

heute machen sich auf den Weg für die Freiheit: der Kanzler, die "Hessen" und etliche Frauen. Olaf Scholz steuert das Weiße Haus an, die Fregatte "Hessen" das Rote Meer - und Frauen mit Scheren die Krawatten der Männer.

Bei der heutigen Altweiberfastnacht, um mit diesem Schlips-ab-Brauchtum zu beginnen, geht es traditionell um Freiheit. Binder als Symbol männlicher Macht abzuschneiden ist bloß das Überbleibsel von Emanzipation seit dem Mittelalter. An diesem Donnerstag vor Aschermittwoch verkleiden Frauen sich seit Jahrhunderten möglichst hässlich, um ungestört von übergriffigen Männern feiern zu können - also in Freiheit.