Klitschko zum Ukraine-Krieg: Kampf auch für Deutschland

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko warnt, Russland könne auch Nato-Länder angreifen. Und er gibt zu, seit Kriegsbeginn nicht mit Präsident Selenskyj gesprochen zu haben. 06.02.2024 | 22:50 min

Immer wieder betont Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, wie wichtig die Unterstützung für die Ukraine sei. Wohl wissend, dass nach zwei Jahren Krieg in der Ukraine nicht nur innerhalb der ukrainischen Armee Ermüdungserscheinungen auftreten. Dazu komme ein Machtkampf in den eigenen Führungsreihen der Ukraine, wie er im Interview mit der ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf erzählt.

Klitschko: Putin konnte Pläne nicht realisieren

Es ist schwierig zu verstehen, wenn man es einfach auf dem Bildschirm sieht, was wirklich in der Ukraine los ist.

Klitschko: Ukraine kämpft für Europa und Deutschland

Forderung nach mehr Waffen für die Ukraine

Seine Dankbarkeit gegenüber Waffenlieferungen und der Unterstützung drückt Klitschko mehrmals im Gespräch aus, sagt aber auch: "Wir brauchen mehr." Die Frage, wann es genug ist, beantwortet der 52-Jährige so: "Ob es reicht, können wir dann sagen, wenn der Frieden kommt in unserem Land. Das ist wichtig für uns und das ist wichtig für Europa."

Das Zögern einiger Politiker in Europa kritisiert Klitschko deutlich - viele seien "zuerst zu langsam" und "viel zu vorsichtig" in ihrer Bereitschaft, der Ukraine zu helfen. Dahinter stünde häufig das Anliegen, kein Teil des Krieges zu werden. Aber Europa sei bereits ein Teil des Krieges, entgegnet der Kiewer Bürgermeister. "Viele Menschen in Europa sind schon betroffen. Deswegen muss jeder alles machen, was er kann, um diesen Krieg zu stoppen."