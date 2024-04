Update am Morgen: Tanzen mit Söder und Pistorius

Wenn wir jetzt mal im Bild bleiben, hat Markus Söder in seinem jüngsten Gedankenspiel den falschen Tanzpartner gewählt: Gefragt nach möglichen Koalitionspartnern im Falle eines Wahlerfolges, nannte Söder in der "Welt am Sonntag" eine SPD unter Boris Pistorius . GroKo reloaded, natürlich in der richtigen Rollenverteilung: die Union führt, die Pistorius-SPD macht den Juniorpartner . Die Reaktionen: erstaunlich empfindlich.