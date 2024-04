Update am Abend: Spione überall und Sunaks Ruanda-Pakt

Guten Abend,

geht es um Spionage, denke ich zuerst an den Kalten Krieg oder James-Bond-Filme. Doch Spionage ist ganz aktuell und findet sich in diesen Tagen immer wieder in den Schlagzeilen.

Vergangene Woche wurden in Bayreuth zwei Männer festgenommen , weil sie für Russland mögliche Anschlagsziele ausgekundschaftet haben sollen, darunter Einrichtungen der US-Streitkräfte in Deutschland. Einen weiteren Fall gab es kürzlich bei der Bundeswehr: Ein Soldat wurde angeklagt , weil er Informationen an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben soll.

London verabschiedet umstrittenen Ruanda-Pakt

Schon zwei Jahre lang plant Großbritanniens Premier Rishi Sunak Migranten ohne Visum nach Ruanda abzuschieben. Was für mich anfangs nach einer Schnapsidee klang, rückt nun immer näher. Das Parlament in London verabschiedete heute ein entsprechendes Gesetz. Sunak kann es kaum erwarten, seine Pläne in die Tat umzusetzen. In dem Moment, in dem der König das Gesetz unterzeichnet habe, gehe es los, sagte er im Abgeordnetenhaus. 200 Regierungsmitarbeiter stünden in den Startlöchern, 150 Richter säßen bereit, 25 Gerichtssäle seien schon reserviert, Charterflüge seien angemeldet, in zehn bis zwölf Wochen hebe der erste Flieger nach Ruanda ab.