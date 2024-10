Update am Abend: Neuer Zündstoff für die Ampel

Guten Abend,

12,7 Milliarden weniger als erwartet werden wohl im kommenden Jahr in die Staatskassen gespült. Das ergab die Steuerschätzung, also die Prognose, wie viele Steuern der Staat einnimmt. Das dürfte Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht gefallen, im Frühjahr wurden noch deutlich mehr Steuereinnahmen erwartet.

Lindner deutete auch an, dass Bund und Länder sparen müssen - besonders viel Geld gebe der Staat für Sozialleistungen aus. Es deutet also alles darauf hin, dass auch das vorerst letzte Koalitionsjahr der Ampel wieder heftige Haushalts- und Grundsatzdebatten mit sich bringen wird.

Scholz zu Gast bei Illners Jubiläumssendung

Wie geht es für die Ukraine weiter? Präsident Selenskyj hat eine möglichst schnelle Nato-Perspektive für das Land gefordert. Doch diesen Wunsch bremst Olaf Scholz in der Jubiläumssendung von "maybrit illner". In der 1.000 Ausgabe des ZDF-Polittalks betont der Bundeskanzler, dass "ein Land, das im Krieg ist, gar nicht Nato-Mitglied werden kann".

Wie könnte Nordkoreas Armee in der Ukraine eingesetzt werden?

Während Scholz also zur Besonnenheit rät, sehen mehrere Staaten und auch die Nato Belege dafür, dass nordkoreanische Soldaten Russland beim Angriffskrieg gegen die Ukraine unter die Armee greifen.

Wie genau Moskau die Soldaten einsetzen könnte, ist hingegen noch unklar. Denn ein solcher Einsatz wäre riskant und würde eine Reihe Herausforderungen mit sich bringen. Welche das sind und welche Szenarien denkbar sind, schreiben Christian Mölling und András Rácz in ihrer Militäranalyse:

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine

Deutsche Industrie besorgt vor US-Wahl

Die Stimmung in der deutschen Industrie ist nicht gut - und ein Blick auf die Wahl in den USA sorgt für noch mehr Unwohlsein. Denn hieße der nächste US-Präsident Donald Trump , hätte das auch negative Auswirkungen für die hiesige Wirtschaft. Davon ist fast die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen überzeugt. Positiv blickt kaum jemand auf einen möglichen Wahlsieg Trumps, gerade einmal 5 Prozent. 51 Prozent erwarten keinen Unterschied, wie eine Umfrage des Ifo-Instituts ergab.

Türkei fliegt Luftangriffe auf Irak und Syrien

Nach dem gestrigen Anschlag in einer Rüstungsfirma nahe Ankara mit fünf Toten und mehr als 20 Verletzten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und dem Nordirak angegriffen. Kurz nach Mitternacht verkündete das Verteidigungsministerium Luftangriffe "gemäß unseren Selbstverteidigungsrechten". Die mutmaßlichen Angreifer sollen getötet worden sein. Die Türkei bringt den Anschlag auf das Rüstungsunternehmen in Verbindung mit der kurdischen Arbeiterpartei PKK.