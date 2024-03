Update am Abend: Höhere Renten und Taurus-Debatten - der Tag

In der Drama-Serie "Northern Lights" begegnen Lloyd und Áine begegnen sich zufällig in einer verregneten Nacht auf einer Brücke in Dublin. Obwohl die beiden sich nicht kennen, eint sie eines: Beide sind in tiefer Trauer durch einen Schicksalsschlag. Doch das Treffen auf der Brücke verändert ihrer beider Leben - den sie ist der Beginn einer außergewöhnlichen Freundschaft. (sechs Teile, je rund 50 Minuten)