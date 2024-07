Update am Morgen: Attentat in polarisierter Gesellschaft

nun ist es passiert. Das, was seit Jahren in der polarisierten Gesellschaft, in der politisch aufgeheizten Stimmung der USA immer befürchtet worden war, eigentlich bereits seit dem ersten Wahlkampf von Donald Trump im Jahr 2016. Noch ist nicht klar, aus welchem Motiv der Attentäter handelte. Aber klar ist: Der Anschlag trifft auf ein zutiefst verunsichertes Amerika. Ein Amerika, in dem der politische Gegner für den Untergang des Landes verantwortlich gemacht wird, in dem demokratische Wahlergebnisse nicht anerkannt werden. In dem einige bereits am Horizont einen Bürgerkrieg aufziehen sehen. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt.