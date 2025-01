Update am Abend: Trump, Ufos und die Rückkehr einer Seuche

Guten Abend,

da kam einiges zusammen an Strafverfahren, so mancher sah Donald Trump wohl schon halb hinter Gittern. Mittlerweile sind drei Verfahren eingestellt oder liegen auf Eis. Allein im vierten, im Schweigegeldprozess, verkündet ein New Yorker Gericht heute: Der künftige US-Präsident bleibt zwar von einer Strafe verschont, muss weder Bewährungsauflagen erfüllen noch Bußgeld zahlen. Juristisch aber gilt er weiter als verurteilter Straftäter. Bedingungslose Straffreiheit nennt sich das Rechtskonstrukt. Trump zieht damit als erster verurteilter Straftäter ins Weiße Haus ein.

In dem Prozess ging es um die illegale Verschleierung von 130.000 US-Dollar Schweigegeld, die Trump an die Pornodarstellerin Stormy Daniels zahlen ließ - nach Überzeugung des Gerichts mit dem Ziel, sich Vorteile im Wahlkampf 2016 zu verschaffen. Die Geschworenen befanden Trump bereits Ende Mai in 34 Anklagepunkten für schuldig, was das New Yorker Gericht heute bestätigte.

Musks Plattform X: Viele Unis kehren ihr den Rücken

Mehr als 60 deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen wollen ihre Aktivitäten auf X einstellen. Grund: die zunehmende Radikalisierung des Diskurses auf der Online-Plattform von Elon Musk . Die Ausrichtung sei nicht mehr vereinbar mit den Grundwerten der beteiligten Institutionen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Erst am Donnerstag hatten der Bundesgerichtshof sowie Verdi und andere deutsche Gewerkschaften ihren Rückzug von der Plattform verkündet.

Deren Besitzer Musk steht zunehmend in der Kritik - es geht um den Vorwurf der ungehinderten Verbreitung von Hassbotschaften und Desinformation. Die EU-Kommission prüft, ob er sich an die europäischen Regeln für soziale Netzwerke hält. Musk selbst mischte sich zuletzt immer wieder in die Innenpolitik auch Deutschlands ein.

EU-Klimawandeldienst: Jahr der Negativ-Rekorde

Waldbrände in Südamerika und Kanada, Überschwemmungen in Mitteleuropa und Spanien, knapp 50 Grad Celsius in Neu-Delhi: 2024 war ein Jahr der Negativ-Rekorde - und das wärmste je gemessene. Die Durchschnittstemperatur des Planeten lag 1,6 Grad über den Werten der vorindustriellen Zeit, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus heute bekanntgab. Die detaillierten Daten erklärt Kollege Mark Hugo hier:

10.01.2025 | 2:15 min

Erstmals liegt der Wert auch über der 1,5-Grad-Marke, die laut Pariser Weltklimavertrag nicht überschritten werden sollte, um die Folgen des Klimawandels noch zu beherrschen. Dauerhaft überschritten sei der Wert damit zwar noch nicht, schränkt Copernicus-Direktor Carlo Buontempo ein. Dafür müsste er mehrere Jahre in Folge darüber liegen. Aber die Daten zeigten einmal mehr unmissverständlich, dass das Klima sich weiter erwärme. "Wir haben es in der Hand, die Entwicklung von jetzt an zu ändern."

Verheerende Brände: Los Angeles kämpft mit Flammen

US-Präsident Joe Biden spricht vom "verheerendsten Brand in der Geschichte Kaliforniens": Im Großraum Los Angeles sind die Waldbrände weiter außer Kontrolle, werden immer wieder von starken Winden angefacht. Die Zahl der Todesopfer steigt, mindestens zehn Menschen kamen ums Leben. Die Zahl werde wohl noch steigen, befürchtet Bezirks-Sheriff Robert Luna. Bislang wurden fast 10.000 Gebäude zerstört, 180.000 Personen mussten die Brandregion verlassen.

10.01.2025 | 1:51 min

Brandenburg: Maul- und Klauenseuche ist zurück

In vielen Erdteilen kommt die Maul- und Klauenseuche regelmäßig vor, heißt es beim Friedrich-Loeffler-Institut - illegal eingeführte tierische Produkte stellten aber "eine ständige Bedrohung für die europäische Landwirtschaft dar", mahnt die Bundesbehörde. Erstmals seit Jahren ist es nun auch in Deutschland wieder zu einem Ausbruch gekommen. Im Kreis Märkisch-Oderland verendeten drei Wasserbüffel an der Tierseuche, wie das Agrarministerium Brandenburg am Mittag bekanntgab. Der Tierbestand werde getötet und beseitigt. Das hochansteckende Virus befällt Klauentiere wie Rinder, Schafe, Ziegen oder Schweine. Für Menschen ist es ungefährlich.

Weitere Schlagzeilen

Gesagt

Da ich wusste, dass der auch vernünftig gebaut ist, war das natürlich ein tolles Gefühl. „ Entertainer und Betonbauer Mike Krüger über seine Fahrt durch den neuen Elbtunnel

Manche hätten damals gedacht: "Oh, über mir ist Wasser und da fahren jetzt Schiffe, oh, oh, oh, hoffentlich hält das alles." Nicht so Mike Krüger: Seine erste Fahrt durch den neuen Elbtunnel sei eine Freude gewesen, erinnert sich der Entertainer. Denn als Betonbauer-Lehrling hatte er selbst an den Röhren mitgewerkelt. Die wurden vor 50 Jahren eröffnet, am 10. Januar 1975. Im selben Jahr erschien übrigens Krügers erste LP "Mein Gott Walther" - und er wurde entgegen früheren Karrierepläne doch nicht Architekt.

10.01.2025 | 1:30 min

Zahl des Tages

1.084 UFO-Meldungen gingen im vergangenen Jahr ein beim Centralen Erforschungs-Netz außergewöhnlicher Himmels-Phänomene - eine Anlaufstelle, die nach wissenschaftlichen Erklärungen für die Beobachtungen sucht. Und die findet sich in den meisten Fällen auch: Es seien wieder keine Raumschiffe von Außerirdischen dabei gewesen.

ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo. Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrerunter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Streaming-Tipps für den Feierabend

In den 90er-Jahren ist der FC Bayern ein Allstar-Team von historischem Ausmaß. Schlagen kann sich die Mannschaft nur selbst - und das tut sie. Egos prallen aufeinander, Eitelkeiten eskalieren, die Bayern stehen sich immer wieder selbst im Weg. In der Drama-Dokuserie FC Hollywood berichten Größen wie Lothar Matthäus oder Jürgen Klinsmann über die wohl verrücktesten Jahre der Vereinsgeschichte, die nicht nur Fans und Kritiker fesselten. (fünf Folgen à ca. 30 bis 50 Minuten)

10.01.2025 | 43:26 min

Geschäftsführer und Unternehmensberater David bei der Caritas? Caritas-Sozialarbeiterin Editha als CEO? Zwei Menschen tauschen ihren Alltag. Eine freundliche Übernahme für drei Tage. Kann das Experiment gelingen? Was sagen die beiden zur Bubble des jeweils anderen? (drei Folgen à ca. 15 Minuten)

09.01.2025 | 16:59 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Thorsten Duin und das gesamte ZDFheute-Team