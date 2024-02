Update am Morgen: Putins Blutspur: Das Ende von Marinka

Erneut streikt das Bodenpersonal an mehreren deutschen Flughäfen. Ein Ende des Streiks ist erst am Mittwoch um 7:10 Uhr in Sicht. Etwa 100.000 Fluggäste können deshalb nicht so reisen wie geplant. Die Lufthansa hatte zuletzt ein Angebot vorgelegt, das zehn Prozent mehr Geld in den kommenden zwölf Monaten vorsieht. Verdi fordert unter anderem 12,5 Prozent mehr Geld und eine Inflationsausgleichsprämie.