Update am Morgen: Kriege, Spione, deutsche Ingenieurskunst

Guten Morgen,

Also: Welche Bedrohungen gibt es aktuell? Wie wirken die Krisen in der Welt auf Deutschland? Der Nahost-Konflikt etwa, mit den Spannungen zwischen Palästinensern und Israelis. Oder der Ukraine-Krieg . Spätestens mit den Festnahmen von zwei mutmaßlichen deutschen Russland-Spionen in Bayern ist klar: Obacht - auch wir hier sind mittendrin. Fazit: Die Lage verschärft sich.

Was auch für ein anderes Treffen gilt, das der EU-Außenminister in Luxemburg. Die lassen sich vom ukrainischen Verteidigungsminister die Lage im Krieg gegen Russland erläutern.

Schon jetzt ist klar, es wird ganz eng - vor allem Flugabwehr und Munition sind Mangelware. Darüber mag auch die amerikanische Hilfszusage in Höhe von 57 Milliarden Euro nicht wirklich wegtrösten. Neben der Ukraine werden auch der Krieg in Nahost und die humanitäre Lage im Bürgerkriegsland Sudan Thema. Fazit bei diesem Treffen: Leider geht schlimmer immer.

Bei all den schwierigen Themen macht zumindest ein Termin etwas Hoffnung: die Hannover Messe. Eine der weltweit renommiertesten Fachschauen für die neusten Errungenschaften der Industrie. Immer gerne auch mit Ingenieurskunst "Made in Germany". Allen voran mit den Megathemen Künstliche Intelligenz und Digitalisierung.

: Frank-Walter Steinmeier bricht zu einem Besuch in dir Türkei auf - seinem ersten seit Amtsantritt. Der Bundespräsident will die engen Bande zwischen den Bevölkerungen würdigen, insbesondere die Lebensleistung jener Türken, die sich seit den 1960er Jahren als Arbeitsmigranten nach Deutschland aufgemacht haben. Als Ehrengast mit dabei ist der Berliner Dönerwirt Arif Keles: Er soll beim Staatsempfang am Abend seinen Döner aus Berlin auftischen. Keles: "Der Spieß reist im Präsidentenflugzeug mit."

: Der britische Premier Rishi Sunak will das Ruanda-Gesetz durchs Parlament bringen. Es sieht vor, dass irregulär eingereiste Menschen keine Gelegenheit mehr zum Antrag auf Asyl erhalten, stattdessen nach Ruanda gebracht werden und dort Asyl beantragen sollen. Das oberste Gericht hatte Bedenken wegen des Asylverfahrens in Ruanda geltend gemacht. Mit dem Gesetz soll das ostafrikanische Land nun per se als sicher erklärt werden.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Moskau plant eine entmilitarisierte Zone in der Ukraine und will dafür offenbar auch die Millionenstadt Charkiw einnehmen. Das verriet Außenminister Lawrow in einem Radiointerview.

Highlights der Fußball-Bundesliga

Um ein Haar hätte Borussia Dortmund die famose Serie von Bayer Leverkusen beendet. Doch in der Nachspielzeit kam der neue Deutsche Meister zum 1:1-Ausgleich und bleibt in dieser Saison unbesiegt.

So wird das Wetter heute

Am Montag schneit es am Alpenrand noch länger anhaltend. Sonst bleibt es bis auf wenige Schauer, die es vor allem an der Ostsee und in den westlichen Mittelgebirgen gibt, trocken. Dabei kann es teilweise auch recht freundlich werden mit längerem Sonnenschein. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad.