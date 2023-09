Update am Abend : Wenn Regen zur Gefahr wird

Das Leben in Singapur lockt viele Auswanderer an. Die Mega-City in Südostasien ist ein Ort voller Gegensätze, üppigen Gehältern und einem hohen Lebensstandard. Rund 7.000 Deutsche haben bisher den Schritt gewagt und sind nun "Auswanderer in Singapur - Zwischen Hightech und Exotik". Die Doku begleitet drei von ihnen dabei, wie sie ihr Glück in der Ferne suchen. (43 Minuten)