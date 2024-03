Update am Morgen: Europa sucht die klare Kante

Das hat die EU auch bitter nötig. In Moskau lacht sich Wladimir Putin ins Fäustchen, weil in Europa wieder mal politisches Durcheinander herrscht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz SPD ) ziehen - trotz aller Lippenbekenntnisse - nicht genug an einem Strang. Der ungarische Querulant Viktor Orbán schießt immer wieder quer. Und zu Hause in Deutschland hat Scholz auch nicht gerade zu Geschlossenheit beigetragen. Die wochenlange Diskussion um mögliche Taurus-Lieferungen, angefeuert durch des Kanzlers wirre Kommunikation, zermürbt jede klare Kante. Der Streit innerhalb der Ampel-Koalition um ein mögliches Einfrieren des Krieges hilft da wenig.