Update am Abend: Vertrauen verloren

Vorher kam es im Bundestag zum Schlagabtausch: Kanzler Scholz kritisierte in seiner Rede erneut die FDP und wiederholte seinen Vorschlag für eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel. Die ganze Rede sehen Sie hier:

Von einer "blanken Unverschämtheit" sprach Oppositionsführer Friedrich Merz, der gegen den Kanzler und die Grünen austeilte . FDP-Vorsitzender Christian Lindner forderte eine schnelle politische Wende : Deutschland befinde sich in einer Wirtschaftskrise, die sich weiter zuspitze.

Das Kapitel der Ampel ist geschlossen, im Februar wird sich mit den vorgezogenen Wahlen ein neues öffnen. Doch es ist nicht das erste Mal, dass ein Kanzler die Vertrauensfrage stellt - auch, wenn das in der BRD bisher selten vorkam:

Die gesamte Debatte, mit Einordnung unserer Korrespondenten und Experten, können Sie in der heutigen ZDFheute-live-Sendung noch einmal anschauen. In unserem Liveblog können Sie außerdem auch alles wichtige noch einmal nachlesen.

Was steckt hinter den Drohnenflügen in den USA?

Flugzeuge, feindliche Drohnen oder doch UFOs? Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen mysteriöse Drohnen und Flugobjekte am Himmel im Nordosten der USA gesehen. Die Sichtungen sorgen für Beunruhigung und rufen Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Welche Erkenntnisse es bislang über die Vorfälle gibt:

SPD in Sachsen stimmt für Koalition mit der CDU

Nach der CDU hat heute auch die SPD dem ausgehandelten Koalitionsvertrag in Sachsen zugestimmt. Ministerpräsident Michael Kretschmer will sich in dieser Woche zur Wiederwahl stellen. Ob das klappt, wird sich zeigen. CDU und SPD fehlen im Landtag zehn Stimmen. Die Grünen erklärten bereits, nicht für Kretschmer stimmen zu wollen.