Update am Morgen : Zeit der Megafeuer

Drei neue Waldbrände pro Stunde: so die verheerende Quote in Griechenland. In der Hafenstadt Alexandroupolis regnet es Asche, die Bewohner fürchten um ihr zu Hause, Touristen um ihr Urlaubsland. Was in Griechenland "nur" punktuell ist, hat in Kanada eine ganz andere Dimension: Dort sind Wälder in einer Größenordnung von ganz Griechenland abgebrannt. Seit Monaten lodert es in mehreren Teilen des Landes. Es ist die schlimmste bekannte Waldbrandsaison in der Geschichte Kanadas. Die schlechte Luft zieht auch zum Nachbarland USA. Zehntausende Menschen haben schon ihre Häuser verlassen müssen.