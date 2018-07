1969 geboren in Offenbach/Main

1989 bis 1995 Studium der Rechtswissenschaften in Berlin und Freiburg i. Br.

1988 bis 1991 Reporter, RIAS Berlin

1991 bis 1993 Moderator und Reporter, Südwestfunk Freiburg

1993 bis 1996 Moderator und Redakteur, SWF3 Baden-Baden

1995 1. Juristisches Staatsexamen

1996 bis 1997 Reporter bei WTNH-Channel 8; ABC-TV, New Haven, USA, als Stipendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft

1998 bis 2000 Moderator und Redakteur der ZDF-Sendungen "heute", "heute mittag", "Top7"

1997 bis 2009 Moderator, Reporter und Redakteur des "ZDF-Morgenmagazins", Berlin

Feb. 2008 bis Okt. 2009 Präsentation von Hochrechnungen und Analysen bei ZDF-Wahlsendungen

2009 bis Aug. 2014 Leiter des ZDF-Auslands-Studios in Tel Aviv, Nahost-Korrespondent für Israel, die Palästinensergebiete und Zypern

seit Jan. 2013 Moderator des "heute-journals"

seit Sept. 2014 Moderator der 19.00-Uhr-"heute"-Sendung

Preise und Nominierungen:

2009 Deutscher Fernsehpreis für die beste Moderation Information (gemeinsam mit Bettina Schausten)

2013 Deutscher Fernsehpreis für die beste Informationssendung (Publikumspreis für das "heute journal")