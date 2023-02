Viele Sachen seien aber nicht in ausreichender Menge vor Ort zu besorgen. Dann würden die Mitgliedsorganisationen mit den Spendengeldern Fehlendes beschaffen und in großen Mengen in die betroffenen Gebiete transportieren. So hat das Deutsche Rote Kreuz am Freitag rund 100 Tonnen Hilfsgüter in die Türkei transportiert.