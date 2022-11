Der Virologe schlussfolgert daraus, dass es in den anderen Ländern einen Lerneffekt gegeben habe, der in Deutschland ausblieb. Die kontroverse Debatte im Herbst 2020 habe die Politik offenbar so verwirrt, "dass sie nicht mehr wusste, was sie glauben sollte. Das Ergebnis ist erschreckend: 60.000 bis 70.000 Tote allein in der zweiten Welle."