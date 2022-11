Wer positiv getestet wird oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte und "Glück" hat, landet in einem Quarantäne-Hotel, darf das Zimmer nicht verlassen und bekommt dreimal am Tag was zu essen vor die Tür gestellt. Wer Pech hat, landet in einer Massenunterkunft, in der Bett an Bett steht, 24 Stunden das Licht brennt und Sanitäranlagen und Essens-Versorgung schlecht sind.