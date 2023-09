Moderne Gaunerzinken : Die geheime Sprache der Einbrecher

Auch in Mühlheim an der Ruhr tauchten vor wenigen Wochen Markierungen an Rollläden auf, die darauf schließen lassen, dass Spähtrupps potentielle Einbruchsziele auskundschaften, erklärt Sylvia Czapiewski von der Polizei Essen. "In dem einen Fall war es ein Hölzchen, das jemand zwischen die Rollläden gesteckt hat. In dem anderen Fall war es ein Blatt, was von einem Baum war, das zusammengerollt zwischen die Fensterläden geklemmt worden ist."