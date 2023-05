Ein großes Potenzial personalisierter Ernährung steckt laut Experten in der Vorbeugung von nicht übertragbaren Krankheiten, wie Adipositas und als mögliche Folge davon Diabetes mellitus Typ-2, Fettstoffwechselstörungen und Bluthochdruck. Aber auch Krebs oder Demenz können ihre Ursache in einer ungesunden Ernährung haben. Dies alles sind Erkrankungen, die laut Prognosen in den nächsten Jahren zunehmen werden und auf deren Entstehung die Ernährung Einfluss haben kann.



Durch seriöse Konzepte der personalisierten Ernährung im alltäglichen Gebrauch wird jedem die Möglichkeit gegeben, sich durch individuelle Empfehlungen gesünder zu ernähren, ohne den Genuss aus den Augen zu verlieren. Personalisierte Ernährung soll dazu beitragen, die Menschen gesund altern zu lassen und die Anzahl an Jahren, die im hohen Alter in Lebensqualität verbracht werden, zu verlängern. Das hat den positiven Effekt, weniger Jahre in Krankheit verbringen zu müssen. Ziel personalisierter Ernährung ist es, sowohl individuelle Gesundheit und Lebensqualität zu ermöglichen als auch hohe Ausgaben für die medizinische Versorgung ernährungsabhängiger Krankheiten zu vermeiden.



Quelle: ZDF