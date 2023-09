Ein neues Medikament aus den USA soll Hitzewallungen lindern. Es enthält den Wirkstoff Fezolinetant und könnte eine Alternative für Frauen sein, die in der Menopause keine Hormone nehmen wollen oder dürfen, aber unter starken Hitzewallungen leiden.



Das Medikament ist ein so genannter NK3 Inhibitor, der an einen Rezeptor bindet, der an der Regulierung der Körpertemperatur im Gehirn beteiligt ist und diesen blockiert. Erste Studien bescheinigen eine gute Wirkung. In Deutschland gibt es das Medikament noch nicht. Die Zulassung ist bei der European Medicines Agency (EMA) beantragt.