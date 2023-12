Schon vor Silvester: Feuerwehrleute mit Feuerwerk beschossen

Polizei und Feuerwehr in Berlin hatten zum Start des Feuerwerksverkaufs mit einem gemeinsamen Video vor Missbrauch von Böllern und Raketen gewarnt und an die Bevölkerung appelliert . "Wir gehen gemeinsam in den Einsatz. Damit ihr Silvester sicher feiern könnt. Und um euch zu helfen, wenn ihr uns braucht", sagen eine Polizistin, ein Polizist und ein Feuerwehrmann in einem Video auf X, früher Twitter.